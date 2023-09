L'édito: Une pénurie de "bouche-trous"

Avec la rentrée scolaire de cette semaine, le sujet a inévitablement refait surface. Comme si, aujourd’hui, on ne pouvait plus parler d’école sans parler de pénurie. De quoi frustrer certains.

Car si de plus en plus de fonctions d’enseignement intègrent au fil des rentrées la liste de celles considérées en pénurie, voire en pénurie sévère, nombreux sont aussi les enseignants qui, au moment de reprendre le chemin des classes, se retrouvent orphelins de toute attribution ou désignation. Et ce, parfois même lorsqu’ils professent dans ces matières ou zones les plus fortement touchées.

En réalité, le constat, là encore, n’est pas neuf.

Les équipes éducatives constituées durant l’été vont rapidement s’émietter. Pour toute une série de (souvent) bonnes et de (parfois) mauvaises raisons, de nombreux enseignants se détourneront dans les prochaines semaines de la salle des profs à laquelle ils ont été affectés.

Rapidement, les choses vont bouger, les transferts entre salles de profs vont s’activer. Et des heures de cours vont se libérer. Rarement, toutefois, par blocs entiers. Mais souvent par petites grappes d’unités. Car le plus gros problème de la pénurie dans l’enseignement est qu’elle concerne la plupart du temps des trous qui se créent tout au long de l’année et que les écoles ont de plus en plus de mal à boucher. Parce que le fonctionnement de l’institution scolaire place dans une situation délicate les plus jeunes de nos enseignants. Pas nécessairement les moins âgés, mais les moins expérimentés. Or, ce sont précisément ceux-là qui ont besoin de stabilité, et non d’être ballottés d’une école à l’autre, au gré des trous à boucher.

Revaloriser le début de carrière n’est certes pas la panacée, mais il s’agit là à n’en pas douter d’un outil de stabilité. Pour les jeunes enseignants, et pour l’ensemble de notre enseignement.