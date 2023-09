Emmanuel Macron, le soupçon autoritaire

La discussion qu’il a eue avec les différents chefs de parti (de l’opposition comme de la majorité) aura duré 12 heures (!) et a abouti à deux propositions : une conférence sur les bas salaires et une autre sur les institutions et le mode de scrutin. Est-ce en marge de ce chapitre que le chef de l’État français a laissé entendre qu’il aimerait bien qu’on lui donne l’opportunité de se représenter, alors que la constitution française le lui interdit ? Dans le camp présidentiel, on jure que la phrase en question ("Ne pas pouvoir être réélu est une funeste connerie"), a été sortie de son contexte, qu’Emmanuel Macron répondait à une proposition du Rassemblement National (RN), qui souhaite un septennat unique… qu’en réalité, le président faisait un constat général, qu’il ne parlait pas de sa propre situation.

Autant d’arguments qu’avait brandis l’un des très proches de Macron, l’ancien président de l’Assemblée Nationale Richard Ferrand. Celui-ci avait déploré en juin dernier que la Constitution française "bride" l’attractivité du poste en limitant le nombre de mandats présidentiels à deux quinquennats.

Bien sûr, le hasard en politique existe, le malentendu aussi. Mais, à quelques mois d’intervalle, une telle suggestion - venant d’une personnalité du premier cercle de Macron et du président lui-même - ne peut qu’alerter tout démocrate qui se respecte. Osons le mot : vouloir modifier la constitution pour allonger le nombre de mandats dans son propre intérêt est une tentation autoritaire. Pour l’instant, la volonté macronienne (en ce compris le président, ses proches et son parti), demeure puissamment ambiguë. Comme souvent. Et il y a tout lieu de penser qu’en fonction des circonstances, cette ambiguïté ne sera pas levée de sitôt. À moins que le locataire de l’Élysée ne décide de rassurer tout le monde. Ce serait tout à son honneur.