Édito – Politique belge : ça sent l’été indien

Le raisonnement du Rochefortois ? La vente contrôlée pourrait générer de nouvelles recettes, permettant de dégager des moyens supplémentaires pour la police et la justice. Cela permettrait aussi de réaffecter des ressources à d’autres phénomènes criminels plus préoccupants que la consommation et le petit trafic. Ces deux prises de position médiatiques et politiques ne sont pas isolées.

Bien que nos élus soient restés silencieux pendant plusieurs semaines, Jean-Marc Nollet, coprésident d’Écolo, a relancé les hostilités en plaidant, sur Bel RTL, pour la relance des discussions sur la réforme fiscale. Georges-Louis Bouchez, président du MR, a profité de la fin des vacances pour publier un essai, exposant sa vision globale de la politique belge. Ceux qui préfèrent les visites médiatiques ont également été satisfaits. Alexander De Croo s’est lancé dans une mini-tournée d’entreprises.

Elio Di Rupo, quant à lui, a profité de son mercredi pour visiter la capitale wallonne aux côtés du ministre-président flamand, Jan Jambon. Et tant pis pour ceux qui y verront encore des signes d’un réchauffement des relations entre la famille socialiste et la N-VA.

L’automne politique prendra-t-il des allures d’été indien ? Pas besoin d’être un météorologue chevronné pour prédire qu’à neuf mois du scrutin, d’autres prises de position politiques risquent de faire du bruit. Les propositions, parfois pragmatiques, parfois percutantes, vont pleuvoir ! Reste à espérer que celles-ci ne visent pas seulement à se mettre en avant auprès des futurs électeurs. Mais qu’elles contribueront à nourrir le débat d’idées visant à améliorer le pays et la vie de ses citoyens. Même si, comme le disait Jacques Chirac, les promesses n’engagent que ceux qui les reçoivent.