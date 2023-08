Universités et hautes écoles: ce n'est pas une déclaratin de guerre mais une sommation

Ce n’est pas un message subliminal mais ce n’est pas non plus une sortie tonitruante. On est entre gens de bonne compagnie, pardi. Hier, le Cref (Conseil des recteurs francophones) a exposé son mémorandum. Les recteurs des universités francophones se sont fait entendre. Mais seront-ils entendus ?