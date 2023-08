Le temps des colonies…

Pour l’immense majorité du public athois, le Sauvage, c’était, et c’est plus que jamais, le rebelle, celui qui conteste l’ordre établi, celui qui, même enchaîné, mène la danse. Il se joue de ses gardes, les "martyrise". Il harangue la foule, mieux, il communie avec elle. Il constitue l’attraction la plus interactive de tout le cortège !