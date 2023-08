Une rentrée pour trouver la sérénité

Depuis, les rentrées s’enchaînent, avec toujours ce double objectif en point de mire. Et avec à chaque fois son lot de changements, d’ajustements, de bouleversements, lesquels s’ajoutent les uns aux autres, à un rythme parfois effréné. Les contenus d’apprentissage évoluent. Le travail de l’enseignant change.

Un tel chantier réclame, naturellement, de nombreuses compétences, une coordination efficace et une grande résilience. Or, notre système scolaire regorge de tout cela, grâce à la grande qualité des dizaines et dizaines de milliers de professionnels qui arpentent chaque jour les couloirs de nos écoles.

Mais cela ne suffit pas : pour conférer sa pleine mesure à cette noble ambition, il faut sans cesse la nourrir, lui octroyer de nouveaux moyens. Or, on le sait, la Fédération Wallonie-Bruxelles prodigue l’un des enseignements les plus largement subventionnés à travers le monde : les moyens financiers sont conséquents, mais ils ne sont pas toujours utilisés de la façon la plus efficiente qui soit.

Dans le cadre du Pacte et de l’implémentation de ses multiples réformes, personne ne nie l’intérêt pédagogique de ce vaste projet. De toute façon, personne n’a d’autre solution. Mais de plus en plus de voix s’élèvent pour réclamer des moyens supplémentaires, mais pas financiers : elles réclament du temps, de la stabilité, de la sérénité.

Cette rentrée – et plus largement cette année – s’inscrit, justement, dans cette idée.

Il y aura bien certains changements et quelques ajustements, mais pas de grands bouleversements. Il y aura, cette fois, du temps. De quoi rendre de la stabilité, et aussi de la sérénité, à notre système scolaire qui le réclame et qui en a grand besoin.