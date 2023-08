Un peu plus dans l’histoire

L’énorme ambition de Juan Ayuso, la régularité de Geraint Thomas et, surtout, la solidité du duo Roglic-Vingegaard l’incite d’ailleurs à la prudence. L’opposition est monstrueuse et, comme le clame l’organisateur Javier Guillen, cette Vuelta est, peut-être, le plus relevé des trois grands tours en 2023. Par la qualité de son tableau, d’abord. À l’exception de Tadej Pogacar, tous les gros poissons sont au départ. Et l’armada Jumbo-Visma nourrit la ferme intention de mettre la main sur l’épreuve espagnole, comme elle l’a fait au Giro avec Roglic et dans l’Hexagone par l’entremise de Vingegaard.

Qui plus est, le parcours s’annonce également plus difficile qu’il y a douze mois. Avec 48 côtes ou cols à franchir durant trois semaines et dix arrivées d’étapes en altitude, seul un champion très solide s’imposera. Or la capacité de Remco Evenepoel à rivaliser avec le double vainqueur du Tour en haute montagne et en troisième semaine demeure une inconnue pour lui. Il faut dire que les deux hommes s’évitent depuis le printemps… 2022.

Si le champion de Belgique vient à gagner, il sera définitivement prêt à faire le grand saut, l’été prochain, jusqu’en France. Et s’il n’y parvient pas, il pourra toujours tirer de nombreux enseignements de sa confrontation avec le Danois et le reste d’une meute affamée qui donne un peu à cette Vuelta des airs d’apothéose pour les spécialistes des courses par étapes.