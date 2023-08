La Chine à l'épreuve de l'instabilité économique

Il n’empêche, les foyers d’instabilité sont eux aussi bien là, plus ou moins visibles et plus ou moins inquiétants. Il y a la baisse de la consommation, qui résulte notamment d’un manque de confiance ; le taux de chômage chez les jeunes, qui n’est pas pour restaurer ladite confiance ; la crise immobilière, résultat d’investissements faramineux visant à soutenir un développement vertigineux aux quatre coins du pays ; les dettes "cachées" des gouvernements locaux, bien pratiques pour afficher un bilan global plus scintillant, beaucoup moins quand celles-ci font planer des défauts de paiement et qu’il faut s’attaquer à de douloureuses restructurations.

Nul ne saurait prédire ce qui attend l’économie chinoise dans les prochaines années, et par extension, quel sera le degré de contrôle du gouvernement sur sa population afin de s’assurer une stabilité que les aléas économiques rendent nécessairement friables.

Pour le savoir, il va falloir scruter, quand c’est possible, les décisions prises ces prochains mois. En ce compris ce que les autorités ne disent pas, ou pas directement. À cette aune, l’arrêt - temporaire ? - de la publication des chiffres concernant le chômage des jeunes (18-24 ans), laisse présager qu’en cas d’instabilité majeure, Pékin n’hésitera pas à couper la communication et renforcer le contrôle sociétal dont le pays s’est fait une spécialité. Ce ne serait pas la première fois, mais là, l’enjeu dépasse la simple question économique. C’est en fait une question sociétale, un deal passé avec la jeunesse qui est potentiellement remis en question. Car, si le champion du labeur devenu seconde puissance mondiale n’a rien d’autre à offrir qu’une société sous surveillance permanente, que feront ces jeunes ? Continueront-ils à obéir, à marcher droit, à accepter les règles édictées par le parti unique ? Il est possible qu’à ce stade, la résignation soit permanente. Mais si ce n’était pas le cas ? Si les promesses d’hier formaient le terreau de la révolte de demain ? Ces questions doivent certainement obséder le régime.