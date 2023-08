De là à prétendre que l’école ne serait en fin de compte qu’une " fabrique de moutons", il n’y a là qu’un pas que certains ont franchi, parfois depuis belle lurette et sans attendre le dénouement de ce savoureux petit fait divers.

Qui, en effet, n’a jamais été témoin, voire s’est lui-même rendu coupable d’une telle assertion ? Celle qui veut que, à l’école, on "formate les jeunes" en les enfermant tous dans "un même moule" ?

Avec l’entrée en vigueur de certaines réformes du Pacte pour un enseignement d’excellence, cette allégation a d’ailleurs refait surface chez nous, parfois avec insistance, dans quelque discussions enfumées devant les grilles des écoles ou arrosées derrière le zinc d’un café. C’est toutefois méconnaître la réalité.

Avec plusieurs dizaines d’options, plusieurs centaines de formations et plusieurs milliers de cursus différents, l’offre d’enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles regorge d’une richesse parfois surprenante mais abondamment variée. Au point que, contrairement à ce que prétendent ceux-là, le choix des études en Belgique francophone, qu’il s’agisse du secondaire ou du supérieur, peut parfois présenter l’allure d’un véritable dédale.

Le gouvernement chargé d’organiser ces deux enseignements s’en est d’ailleurs rendu compte, lui qui a acté en juin les mises en œuvre d’un moratoire sur les nouvelles demandes d’habilitations et d’une rationalisation des options dans le qualifiant.

Mais c’est donc une offre d’enseignement record que cette rentrée propose à nos étudiants. Une chance pour toutes celles et ceux qui vont pouvoir entreprendre un cursus dans des domaines toujours plus ciblés, toujours plus proches aussi, peut-être, de leurs aspirations. Une pression supplémentaire aussi : celle de ne plus savoir quoi choisir tant les possibilités sont légions.

Quant aux moutons de Crêts-en-Belledonne ? Ceux-ci n’ont pas longtemps fréquenté la classe concernée. Mais ils auront permis aux membres de cette modeste petite école de prouver par l’absurde que, non, les élèves ne sont pas des moutons.