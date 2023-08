Trop bizarre cette polémique "Juliette Armanet vs Michel Sardou" autour des Lacs du Connemara: ça réagit comme si la chanteuse avait dézingué La Marseillaise, comme si les Lacs étaient l’autre "chant sacré" des Français. Faut dire que de "L’étendard sanglant est levé" à "On n’accepte pas la paix des Gallois ", c’est le même engouement va-t-en-guerre. Alors, les fans de Sardou iront-ils huer les concerts d’Armanet ? Certitude: la diffusion des Lacs va remonter en flèche ! Ses ayants droit devraient remercier la chanteuse plutôt que la vitupérer.

Bouge-toi de là, que les JO de Paris s’y mettent

Les JO de Paris font le ménage dans Paris...Mais pas toujours de façon très positive. ©

Vraiment, ces JO de Paris, je m’en régale. On a donc appris que deux tiers des bouquinistes de la Seine devaient provisoirement déménager pendant les Jeux. Mais on les aidera à restaurer leurs caissons en bois et on compensera leur manque à gagner. Et sinon, la construction du village olympique se passe bien, on y logera 14 500 personnes. Ensuite ? Ben, ça fera un quartier HLM de plus, mais qui, promis, sera super sympa. Sur ce, ils ont entrepris de nettoyer la Seine, pour que des athlètes puissent nager dedans, carrément. Budget: 1,4 milliard ! Les rats de Paris sont priés de s’éclipser. Mais j’imagine qu’ils seront indemnisés… pour leur manque à ronger

Alerte ! Mon syndicaliste est en train de se radicaliser !

"Delhaize: pourquoi la stratégie syndicale se radicalise ?", titrait un journal belge cette semaine. Choix bizarre que ce mot ("radicaliser "), si étroitement lié au terrorisme depuis des années. Et cela pour désigner un combat social légitime, celui que ne veulent abandonner les syndicats face à une direction qui a décidé, sans concertation, de franchiser ses magasins, ce qui éliminera toute défense collective du personnel. Ce titre fait, volontairement ou pas, passer l’idée que ce combat prendrait l’allure d’une obstination déraisonnable, mené par des illuminés, voire des intégristes ! À quand un numéro vert pour dénoncer: "Allô ? Mon syndicaliste se radicalise " ?

Athlétisme: quand les as se piquent

Le sprinter américain Gatlin a longtemps symbolisé le dopage dans l’athlétisme mais ces derniers temps, les scandales se multiplient, et c’est surtout les Kenyans qui fautent. ©Photo News

Le dopage dans le cyclisme, on l’évoque de façon timide, lorsque les sprints en col de Pogacar et Vingegaard troublent les esprits. Mais aucun ténor ne se fait prendre. En athlétisme – dont les championnats du monde démarrent ce samedi –, c’est la cata ! Les champions multimédaillés (surtout africains) et autres "prodiges" (tel Asinga, recordman mondial du 100 m junior, contrôlé positif début août) tombent comme des mouches. Le Kenya est accusé de "dopage d’État", comme la Russie. Vivement un panneau "Pour nos enfants, courez proprement" !

Trains vers Paris: retour à la gare départ !

Trop cher le Thalys? On va recréer les trains lents pour compenser. ©

J’habite Namur et, jadis, un train nous menait à Paris en 3 h 30 environ. Puis le TGV dénommé "Thalys" est arrivé, réduisant le trajet à deux bonnes heures. Mais il n’était pas rentable via la dorsale wallonne et fut supprimé. Restait alors à passer par Bruxelles et sa délicieuse gare du Midi pour une heure de Thalys jusqu’à Paris. Mais voilà: ce Thalys est bondé et son coût… exorbitant ! Un plan… B est alors signalé: aller de Namur à Maubeuge, puis de Maubeuge à Paris. Durée ? 3-4 heures. Bof ! Mais voilà qu’on annonce un futur Bruxelles-Paris alternatif, qui sera moins cher mais… plus long (3 heures) ! Bilan: retour au "Train à Grande Lenteur", et… tout ça pour ça !

EN BREF

TRANSFERT À LA NOAH

L’ancien Soulier d’or et ex-vedette d’Anderlecht Dieumerci Mbokani s’en va jouer en Arménie, au… FC Noah. Là-bas, on l’appellera Mboyannick.

"I KEN GET NO…"

Ken et Barbie sont sur un bateau. ©Warner Bros

Après le Koweït qui l’a interdit pour " atteinte à la morale publique" et aucune diffusion au Qatar (aurait-elle, avec Ken, arboré un brassard "One love" ?), l’Algérie a retiré le film Barbie des cinémas après deux semaines. Palpitant ce feuilleton dérivé… "Barbus contre Barbie".

MY TAYLOR IS RICH

L’Université de Gand va consacrer un cours (libre) aux textes de la chanteuse américaine Taylor Swift et à leurs allusions à la grande littérature anglaise. Le projet de cours sur les chansons de Michel Sardou, par contre, a été reporté…