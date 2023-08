Une richesse très statistique

Oui, cette richesse médiane de 234 000 € existe bien et nous propulse au premier rang mondial. Mais parce qu’il y des mais, la nuance s’impose. Comme décodé par l’économiste Philippe Defeyt, le Belge a une brique dans le ventre, ce qui fait gonfler son portefeuille virtuel. Par les temps qui courent, mieux vaut avoir une brique en dur dans son jardin qu’une brique placée en bourse. Cet avoir immobilier est aussi renforcé par une population qui prend de l’âge et que l’on qualifie de vieillissante. Une tranche de la population qui a déjà constitué son capital. Ce qui sous-tend a contrario: attention aux générations montantes qui ne pourront plus, ou moins le faire. Parce que les bas de laine auront été détricotés, parce que l’inflation sera passée par là.

Parce que ce classement ne tient pas compte non plus du niveau de vie. Comparer le prix d’une maison en Belgique avec celui d’une autre au Sénégal n’a pas beaucoup de sens. Ce qui relativise ce genre de palmarès.

Mais selon les analystes, ce classement révèle que la Belgique serait équitable en termes de richesse par rapport aux autres pays. Ce qui en soi est une bonne nouvelle.

Ces chiffres nous donnent aussi que 1,160 million de Belges de plus de 18 ans possèdent moins de 9 180 euros tandis qu’ils sont 536 000 millionnaires. C’est vrai, on n’est pas aux États-Unis où le fossé est bien plus grand. Mais le ressenti n’est pas le même, que l’on soit du bon ou du mauvais côté des statistiques. Une chose est sûre, il y en a toujours trop du mauvais côté.