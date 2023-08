Un autre regard sur nos aînés

S’ils demandent du repos, de la sécurité, une aide parfois, les aînés, même fragilisés, ont besoin, comme tout être humain, de se sentir utiles, de garder le contrôle de leur vie, de jouir d’une certaine autonomie et de liberté. Des besoins rarement satisfaits dans les maisons de repos et les maisons de repos et de soins où l’organisation du travail, la rentabilité prennent le pas sur le respect, l’autonomie, la qualité de vie des résidents.