Et dans un an, ce seront les JO!

Si l’on a décidé de vous parler de cette femme assez réservée, terrassée en mars dernier par le décès de son frère, c’est parce qu’elle est entrée dans une autre catégorie: celle des meilleures, si pas la meilleure, cycliste(s) du monde. En quelques semaines, elle a prouvé qu’elle est en tout cas la plus complète de toutes. Elle ne se limite pas à exceller sur les classiques - elle a aussi gagné les Strade Bianche en 2022. Le mois passé, elle a porté le maillot jaune du Tour de France durant six jours. Et elle a pris une extraordinaire deuxième place au classement général final, tout en gagnant son étape et la tunique verte.

Et que dire des Mondiaux qui se sont achevés ce dimanche à Glasgow? Elle a tout écrasé sur son passage. Que ce soit sur la piste où elle a décroché deux fois l’or (et une fois le bronze) ou sur la route où elle est devenue championne du monde à l’issue d’un solo digne de Remco Evenepoel.

Lotte Kopecky montre qu’elle excelle dans l’art de courir plusieurs lièvres à la fois. Si elle parvient à rester à un tel niveau de forme l’année prochaine, elle pourrait bien glaner plusieurs médailles aux Jeux olympiques. Sur la piste, elle se promène, comme le montrent les six médailles d’or récoltées aux Mondiaux depuis ses débuts en 2017. Évidemment, les courses aux points et par élimination, qu’elle a dominées en Écosse, ne figurent pas au programme olympique. Mais Kopecky brille aussi en Madison (championne du monde en 2022) et en omnium (vice-championne du monde en 2021).

Quatrième de la course en ligne aux JO de Tokyo, elle arrivera dans la Ville Lumière avec l’ambition de faire mieux. Une ambition on ne peut plus légitime.