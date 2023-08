L'EDITO | Le tour des cabinets ministériels

Les cabinets ministériels, on n’en fait jamais tout à fait le tour. Quand on a terminé de compter les collaborateurs à tous les étages du pouvoir, on tente de rassembler les billes pour savoir combien ça coûte. Même les rapports de la Cour des Comptes, austères et techniques, n’apportent pas forcément une réponse définitive.