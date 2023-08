Mieux orienter, c’est mieux financer

Le cas du jeune Martin, qui découvre en cliquant pour s’inscrire qu’il n’est plus finançable, parce qu’il a décidé de "reporter" trop d’examens, ne se produira plus avec la réforme du Décret paysage. Cette version revue et corrigée des études supérieures en Belgique francophone est entrée en fonction à la rentrée 2022-2023, mais ses premiers effets vont commencer à frémir après la seconde session, et surtout vont éclater au grand jour à la fin du mois d’août 2024.