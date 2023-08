Mark Zuckerberg, 39 ans, mène les destinées de Méta (Facebook, Instagram et WhatsApp) et sa fortune le place au 8e rang mondial des plus nantis de la planète. Il vient de lancer un nouveau réseau destiné à concurrencer le X de son aîné. Initiative qui semble avoir contrarié ce dernier.

Via leurs réseaux, les deux hommes se marchent sur les pieds depuis quelques années. Le ton est allé crescendo, les termes sont devenus de plus en plus acerbes pour finalement déboucher sur ce défi: s’affronter dans un combat d’arts martiaux mixtes (MMA) dans une cage octogonale.

Un duel revisité à la sauce nouveau riche. Ici le fleuret ou les pétoires sont remplacés par des gants de boxe. Et la discrétion de l’affrontement dans les brumes de l’aube comme le veut l’imagerie filmique cède la place à un barnum médiatique sur les réseaux sociaux.

Ce face-à-face revisité prêterait à sourire si ce n’était la personnalité des duellistes bercés par leur ego démesuré. Si on distingue dans ces escarmouches une volonté d’autopromotion, on espère y déceler une lueur d’autodérision. Musk a également défié Vladimir Poutine…

Mais ces deux hommes incarnent aussi la puissance économique, boursière et innovatrice. Ils incarnent ces nouveaux patrons médiatisés qui de facto s’inscrivent comme référence.

Leurs mâles rodomontades dopées de testostérone interpellent dès lors. N’est-ce pas là la nouvelle tendance dans laquelle s’inscrivent ou devraient s’inscrire les nouveaux dirigeants ? N’est-ce pas là la clinquante illustration de cette autre dérive violente bien réelle celle-là, et bien plus destructrice, dans laquelle s’engouffrent de plus en plus de dirigeants politiques. On se met à rêver d’un duo vraiment comique avec Musk et Zuck en tête d’affiche.