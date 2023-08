Guerre en Ukraine: la lassitude, poison lent et puissant

Est alors venu le temps de l’hiver et la préparation d’une autre contre-offensive, lancée voilà deux mois. Celle-ci se heurte aujourd’hui aux limites opérationnelles des forces ukrainiennes, qui malgré tout tiennent la dragée haute à un adversaire lourdement armé et qui ne lui fait aucun cadeau.

Mais voilà, à l’impossible, nul n’est tenu. En sortant de l’hiver et au début du printemps, l’armée ukrainienne a eu du mal à constituer la dizaine de brigades supplémentaires dont elle avait besoin pour la suite des opérations. On s’en souvient, il avait aussi fallu obtenir les armes nécessaires auprès des alliés (tanks, missiles, chasseurs), ce qui n’a pas été une mince affaire. Et enfin, former, en un temps record, du personnel à même de manier ce matériel, ce qui ne concerne pas seulement les soldats amenés à se battre sur le front.

Pendant ce temps, la Russie, forte de la mobilisation partielle décrétée à la fin de l’été dernier, renforçait ses défenses, minait tout ce qui pouvait l’être, s’acharnant tantôt sur les infrastructures énergétiques du pays (dont le barrage de Kakhovka), tantôt sur des immeubles, églises, ports...

Plus encore que la fatigue, la lassitude que tout cela engendre est un poison lent et puissant. Qui produit peu à peu une frustration que l’on a pu percevoir chez Volodymyr Zelensky lors du dernier sommet de l’OTAN - les alliés avaient alors acté que l’Ukraine ne peut devenir membre tant que la guerre est en cours.

Ces jours-ci, les Ukrainiens serrent donc les dents, et espèrent une brèche, un coup d’éclat, un basculement avant cet automne arrivant à grands pas. Zelensky reste, au moins sur le plan de la communication, l’un des moteurs de cette espérance, qu’il cultive presque chaque jour. "Nous remporterons cette victoire. Si nous ne perdons jamais l’une des choses principales - l’unité entre nous. Nous tous. Au nom d’une victoire commune", déclarait-il ce mercredi.