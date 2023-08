Compte-gouttes social

Les quinze courageux, vendus ou inconscients — selon la perspective sous laquelle on daigne se placer — qui ont signé l’accord de reprise savent sur quel plateau ils avancent leur pion. Et combien la partie tiendra plus du jeu d’échec que du billard. Mais business is business, après tout, et il y avait certainement de bonnes opportunités d’affaires à concrétiser. On peut supposer que les premiers magasins qui vont être franchisés ne sont pas les moins intéressants dans le paysage commercial.

Delhaize aura surtout voulu démontrer, par cette annonce, que la reprise de son réseau par des indépendants motivés est possible. Manière d’amorcer la pompe de son projet. D’autres supermarchés suivront. Mais le bras de fer va aussi se poursuivre avec des syndicats qui, s’ils éprouvent quelque peine à mobiliser après autant de semaines d’impasse et d’entraves judiciaires, ne sont pas disposés à baisser les bras. Ces derniers temps, les actions de grève ont été sporadiques. Elles pourraient reprendre vigueur, jusqu’à voir à nouveau les portes de magasins se fermer. Sous le choc, le personnel de celui du Shopping center de Nivelles a d’emblée débrayé ce lundi, conscient aussi de l’importance d’un enjeu qui conditionne son avenir, mais aussi le sens de notre société.