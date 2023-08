Onze mois après la démonstration de Remco Evenepoel en Australie, Wout van Aert est, donc, monté sur la deuxième marche du podium. Certains soulèveront que c’est la huitième fois de sa carrière que la Campinois prend une médaille d’argent, que ce soit sur route ou dans les labourés, et qu’il n’arrive donc pas à conclure. Il est certain aussi que l’intéressé ne se contentera pas non plus d’un tel résultat, même si la présence de Tadej Pogacar et Mathieu van der Poel à ses côtés donne à ce podium une dimension royale.

Mais van Aert, comme le reste de l’armada belge, n’a strictement rien à se reprocher. De la première accélération de Remco Evenepoel à près de cent bornes de la ligne à celle de Wout van Aert pour aller chercher la deuxième place finale, nos compatriotes ont roulé comme il le fallait. Ils sont d’ailleurs trois à s’être classés au sein du Top 10, puisque Jasper Stuyven a terminé 6e et Tiesj Benoot, 9e.

Refroidi par la pluie qui s’est, un temps, abattue sur le circuit casse-gueule de Glasgow, Evenepoel a tenu, lui, à aller jusqu’au bout (25e). Même s’il n’avait plus rien à gagner.

Le champion du monde 2022 reporte, désormais, ses espoirs de sacre planétaire sur le chrono de vendredi. Comme van Aert, d’ailleurs. Qui tombe toujours sur un os dès qu’il s’agit de briguer une médaille d’or. En février dernier, aux Mondiaux de cyclo-cross, il avait déjà cédé devant MVDP, son rival de toujours. Il y a trois ans à Imola, c’est Julian Alaphilippe qui s’était montré intouchable. Et en 2021, aux Jeux de Tokyo, il n’avait pu empêcher Richard Carapaz de se parer des lauriers olympiques.

Au moment de recevoir sa médaille ce dimanche, son sourire était à l’image de son bonheur: en retenue. Mais il peut se dire que les Belges ont donné tout ce qu’ils pouvaient sans se marcher sur les pieds. Et que pour la troisième fois en quatre ans, l’un d’eux est monté sur le podium. Ce qui, dans n’importe quelle autre discipline, serait considéré comme une immense réussite.