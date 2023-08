Ne pas se marcher sur les pieds

La course, qui se déroulera, rappelons-le, sans oreillette dira s’il a eu raison ou pas d’associer une telle brochette de talents. Si l’an dernier, la cohabitation entre van Aert et Evenepoel avait débouché sur un triomphe noir-jaune-rouge, elle avait viré au cauchemar douze mois plus tôt à Louvain. Et cette fois ?

Certains, à l’instar de Tom Boonen, estiment que le coach fédéral s’est trompé en emmenant avec lui et van Aert et Philispen. Il est à espérer que le Campinois, l’Anversois et le Brabançon, qui font peur au reste du monde, ne se marcheront pas sur les pieds. "Tout sera bien défini et chacun aura son moment à lui dans la course", assure Vanthourenhout. Si tel est le cas et que ces trois cyclistes aux ambitions aussi élevées que leurs ego respectifs – ce qui est logique quand on détient leur forme – s’entendent, la Brabançonne pourrait bien résonner dimanche en fin d’après-midi à Glasgow.

Julian Alaphilippe fut le dernier coureur sacré à deux reprises (en 2020 et 2021) et la dernière fois que deux cyclistes d’un même pays se sont succédé au palmarès, c’était en 2008 à Varèse. Alessandro Ballan avait pris le relais de Paolo Bettini, auréolé en 2006 et 2007. Et l’Italie avait même réussi le doublé, puisque Cunego avait été le premier dauphin de Ballan.

Pourquoi ne pas imaginer pareil final pour notre "équipe de rêve" ?