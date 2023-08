Trump inculpé pour la troisième fois : et alors ?

Pourtant, avec cette troisième mise en accusation au pénal, on monte encore d’un cran. C’est une grande première dans l’histoire des États-Unis. "Encore une fois" serait-on tenté de penser.

Pourtant, si des procès sont organisés rapidement, le milliardaire pourrait se voir obligé de comparaître devant un tribunal en pleine campagne électorale.

On devine aisément que ces audiences seront pour lui une tribune exceptionnelle pour mener campagne, clamer son innocence et se déclarer victime d’un complot, alors que, quel toupet, c’est lui qui est poursuivi pour complot à l’encontre de l’État américain. Accéder à la Maison Blanche pour exercer un second mandat est devenu une obsession paranoïaque.

Un projet criminel selon la Justice américaine

Pour rappel, on reproche au prévenu Trump d’avoir, malgré sa défaite, mis tout en œuvre pour rester au pouvoir. Durant plus de deux mois après le scrutin du 3 novembre 2020, il a diffusé des mensonges selon lesquels il y avait eu des fraudes ayant modifié le résultat. Un projet criminel selon la Justice américaine. " L’attaque du Capitole, qui s’est produite le 6 janvier 2021 après des semaines de désinformation, était un assaut sans précédent contre le siège de la démocratie américaine" a relevé Jack Smith, le procureur spécial, lors d’une brève allocution. Ce sont les accusations les plus sérieuses à être portée contre l’ex-chef d’État, déjà poursuivi au pénal pour sa gestion négligente de documents confidentiels et celle des paiements suspects à une ancienne actrice de films X.

Malgré cela, Trump conserve la confiance inébranlable des Républicains. Son destin est comme tracé. Il domine les sondages. Et qui sait, il deviendra le premier président au monde à exercer son pouvoir depuis une prison.