Au Sahel, place à l’influence discrète

Sur le plan stratégique, le coup d’État au Niger ne fait en réalité qu’accélérer un agenda déjà établi avant même le coup d’arrêt de l’opération Barkhane (anciennement Serval), qui visait à contrer les groupes armés terroristes sur ce vaste territoire englobant plusieurs pays (Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad).

Cette lutte n’est pas terminée et ne fait d’ailleurs, probablement, que commencer. Simplement, la forme de cette lutte doit et va changer de visage.

Qu’ils le veuillent ou non, les pays occidentaux, notamment européens, sont plus ou moins condamnés à passer du soutien fièrement affiché à un rôle de l’ombre, avec tout ce que cela recèle de critiquable sur le plan de la transparence. Mais c’est ainsi : en quelques années, l’équilibre mondial a vacillé à une vitesse stupéfiante. Cela vaut aussi pour l’Afrique, où les Occidentaux ont peu à peu perdu une influence sans doute plus fragile qu’ils ne l’imaginaient. En vingt ans à peine, des pans entiers de populations amies se sont retournés contre ces dirigeants au ton volontiers paternaliste et à la franchise discutable.

Face aux discours lisses et (souvent) creux des Américains et des Européens, la Chine, la Russie, et d’autres arrivent, au Niger comme ailleurs, avec du cash, des armes, et un discours simpliste et populiste dopé par les réseaux sociaux. Les intentions à l’égard du continent n’ont évidemment rien de louable, mais cela marche: ceux qui jadis furent effectivement colonisés y croient, parce qu’il n’y a en réalité plus grand-chose en quoi croire. Au milieu de ce jeu géopolitique où l’émancipation des peuples passe au second plan, les milices djihadistes attendent patiemment leur heure, espérant le chaos sur lequel bâtir un nouveau califat. C’est une réalité, à laquelle il faut se préparer intelligemment. Et discrètement.