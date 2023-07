Le tabac, malgré tout

On n’imagine plus fumer en avion, au resto ou en présence des gosses en auto. Lucky Luke mâchouille un brin d’herbe et les fumeurs, même s’ils n’ont pas tous déserté les écrans de Netflix, s’y font plus discrets. La nicotine s’inhale en tube électronique, et on fume d’autres herbes que du tabac. Surtaxées, les clopes se paient au prix fort et les paquets anonymes s’illustrent de photos dégueulasses.

Mais ces images glauques ne font guère plus peur que le bilan du tabagisme: 8,7 millions de morts dans le monde, dont 1,3 million de fumeurs passifs, selon l’OMS qui invite à "repousser les assauts de l’industrie du tabac et de la nicotine qui font pression contre les mesures de santé publique".

Malgré tous les avertissements, les interdits, les efforts didactiques, les slogans imaginatifs… la cigarette continue à s’accrocher aux lèvres d’une personne sur cinq en Belgique, davantage que la moyenne mondiale d’ailleurs. Parce que le stress, la misère, la peur, l’ennui, le manque de confiance, la méfiance ou le désespoir n’ont pas été évincés de nos existences, loin de là. Et qu’on ne peut faire oublier que ces cancers-là fauchent les vies tout autant que le tabac en abat.