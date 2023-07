Baudouin, l’objecteur de conscience

Comment expliquer dès lors cet élan de popularité pour cet homme très réservé, qui a passé une bonne partie de sa jeunesse et de son début de règne à jouer au golf, principalement sur le parcours du Ravenstein à Tervuren ou au Château royal d’Ardenne à Houyet, atteignant même quasiment le niveau professionnel ? Avant tout par son histoire d’amour avec Fabiola, et l’impossibilité de cette dernière d’avoir des enfants suite notamment à de nombreuses fausses couches. Ce qui le poussera, tout comme sa foi catholique, à refuser de signer la loi sur la dépénalisation de l’avortement en 1990, loi qui fut finalement promulguée sous le gouvernement Martens VIII via une impossibilité de régner temporaire du roi.

Là aussi, que l’on soit pour ou contre l’avortement, cette attitude d’objecteur de conscience a marqué les esprits, et fait rentrer un peu plus Baudouin dans notre mémoire collective. Il reste d’ailleurs réputé principalement pour ce fait trente ans plus tard, bien plus que pour ses discours de fin du colonialisme au Congo, ou l’inauguration de l’Expo 58. Même si l’on ne partage pas son opinion, le fait d’avoir dévoilé et conservé la sienne l’a fait rentrer dans la cour des personnages de renom pour l’éternité.