Standard: un buteur et un latéral gauche... et vite!

"Les renforts ? C’est mieux hier que demain." Voilà comment Hoefkens avait réagi, vendredi, lorsqu’on lui demandait ce qu’il pensait du mercato du Standard tout en précisant que la direction s’activait pour lui offrir de nouveaux profils. À Saint-Trond, tout comme durant la préparation, les manquements étaient criants. Deux postes sont à renforcer en priorité : le latéral gauche tout d’abord. Le Standard ne peut se permettre de partir avec Barrett Laursen et le jeune Dodeigne pour toute la saison. Que ce soit avec l’un comme avec l’autre, le danger est souvent passé par ce flanc dimanche. Le deuxième profil à acquérir rapidement est celui d’un buteur qui prend de la place dans le rectangle. Fergal Harkin le sait et travaille actuellement sur une piste prioritaire qu’il espère conclure dans les prochaines semaines. Mais on le sait, pour cela, il faudra avant tout vendre et la présence, sur le banc puis sur le terrain, de Denis Dragus, prouve que le Roumain n’est pas encore parti malgré l’accord entre Coventry et le Standard.