Une agriculture familiale ? 

Au carrefour des activités.

Et parce que le fruit de l’agriculteur finit toujours, d’une façon ou d’une autre, dans notre assiette, elle est ainsi l’affaire de tous.

Au carrefour des débats.

Tel un mantra, politiques et milieu concernés, à l’instar du président de la foire Jean-François Piérard, répètent qu’il faut défendre "une agriculture locale, familiale, nourricière et autonome."

Ce qu’elle fut. Celle de "Martine à la ferme" avec le cochon la queue en tir bouchon, la vache mâchouillant un brin de paille et la poule caquetant dans un coin. Mais cette agriculture-là n’existe plus. Parce qu’elle est en perpétuelle mutation. Sans fin. Parce que ce n’est pas prêt de s’arrêter. Mutation qui n’a pas toujours été heureuse parce qu’elle l’a été souvent à marche forcée par l’industrialisation, la mondialisation. Une vague où les acteurs n’ont guère eu le choix. Il ne faut pas être angélique, on ne reviendra pas en arrière, mais il est impératif de chercher en permanence un équilibre entre le respect du vivant, la rentabilité financière tout en jonglant avec des nouvelles données climatiques ou géopolitiques. Un point d’équilibre dès lors en mouvement permanent.

C’est là une des données qui interpellent les futurs éleveurs et cultivateurs au moment du choix: l’incertitude du lendemain au moment de se lancer dans une telle entreprise, parce que c’en est une. Oui, il est vital de transmettre le patrimoine. Oui, il est vital de transmettre le savoir-faire quand on sait que 55% des agriculteurs ont 55 ans et plus. Mais il faut des garanties. Insuffisantes visiblement : les acheteurs du foncier agricole sont de plus en plus des personnes morales, des sociétés. Là, on ne va pas dans le sens de l’agriculture familiale.