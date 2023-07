Avec les cultivateurs et pas malgré eux

"Ici commence un monde durable." "L’agriculture, une histoire sans faim ?" Autant de slogans de la Foire qui jettent un pont vers le texte de loi sur la restauration de la nature voté récemment par le Parlement européen, pourtant très partagé sur le sujet. Le texte visant à rétablir la biodiversité a été largement amendé par rapport au document originel de la commission européenne, notamment par le député européen bastognard Benoît Lutgen. Le cultivateur, ce jardinier des paysages, est un acteur important du maintien de la biodiversité. Il s’est pourtant opposé au texte, quitte à se faire traiter injustement de climatosceptique. Un député régional écolo, favorable au texte de la première heure, petit-fils d’agriculteur et, m’expliquait-il, attentif à leur situation, me faisait part de son étonnement devant l’absence de prise de conscience des cultivateurs de la nécessité de changer. Un constat qui confirme le manque de réelle concertation avec la base agricole. Encadrer les cultivateurs, leur expliquer, les écouter et dégager des moyens financiers pour les aider à s’adapter arrondiraient bien des angles. Les cultivateurs, sensibles à la cause environnementale, sont soucieux d’apporter leur contribution à un meilleur modèle. Pourvu que ce soit pensé avec eux et pas malgré eux.