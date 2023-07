Lorsqu’il s’agit de vacances, de séjour au soleil, le Belge ordinaire se transforme en être étrange, dénommé "le touriste", vêtu de bermudas, de chemises chamarrées et traînant des valises à roulettes. Un touriste qui persiste à ignorer un dérèglement climatique devenu indéniable et va se fourrer, via des agences mercantiles, dans des endroits devenus caniculaires et inflammables. Certaines zones d’Italie en surchauffe, où on le consigne dans sa chambre (climatisée), l’île de Rhodes devenue fournaise, d’où il faut l’évacuer dans la panique façon rembarquement de Dunkerque. Tels des migrants, mais en plus chanceux, car les Grecs daignent les secourir !

Le paquebot n’a pas coulé

La présidente du procès des attentats Laurence Massart n’a reçu que des éloges. ©BELGA

Si décriée pour sa lenteur, ses moyens riquiquis, ses ministres calamiteux, la Justice belge termine le volet "verdict" du procès des attentats sous une pluie d’éloges, confortée dans sa formule (archaïque) de Cour d’assise-marathon (7 mois de débats, 20 jours de délibé, 27 jurés extraits de leur vie normale tout ce temps) qui aura servi de catharsis aux victimes, de révélateur aux accusés. Avec la présidente Laurence Massart (photo) en figure de proue humaine et sans faille, qui a "mené le paquebot à bon port." Ouf ! Il y a encore quelque chose qui fonctionne dans ce pays.

Alexander Calime-Croo nous écrit à nouveau

Trop bizarre vraiment cette "lettre ouverte" (sous forme de pub payante) du Premier ministre Alexander De Croo (appelez-le juste "Alexander"). Voilà un chef de gouvernement, dans une sorte de crise de sincérité inédite et… pathétique, qui se plaint de ce que la politique n’est pas à la hauteur du citoyen (flattons-le, ça lui fera plaisir) et qui déplore les querelles au sein de son équipe (alliage de partis aux visions de la société contradictoires, comment pourrait-il en être autrement ?). Mais bon, sans complexe, il se positionne en vue du prochain scrutin, l’air de dire: "faites-moi quand même confiance et donnez-moi l’occasion… d’échouer à nouveau".

Les belles croûtes de Wallonie

Lâcher son guidon? Dangereux sur les routes wallonnes, même si on gagne l’étape. ©BELGA

Après les exploits plus que suspects des deux "extraterrestres" de la Grande boucle (le vainqueur et son dauphin), on retrouve avec plaisir le Tour de Wallonie et ses routes dignes parfois de l’Ukraine après un bombardement. Mardi, je voyais le spécialiste du chrono Filippo Ganna (photo) cherchant ses trajectoires entre croûtes de goudron, bitume fissuré, nids-de-poule piégeux et pavés déchaussés. Au Tour de France, certains justifient les performances sidérantes par le "rendement des routes modernes". En Wallonie, c’est sûr, l’argument n’est pas pertinent.

JO de Paris ? L’important, c’est de sponsoriser

Bienvenue aux Jeux Olympiques de Paris! Du moins si vous avez les moyens... ©Photo News

C’est fait, le géant français du luxe LVMH parrainera à hauteur de 150 millions les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Placement de produits à prévoir. Leurs bijoutiers feront les médailles, leur champagne arrosera les "espaces VIP", les athlètes seront équipés de sacs Vuitton, Christian Dior habillera la cérémonie d’ouverture… On parle des JO de Paris comme les plus proches de la Belgique jamais organisés (mis à part Anvers en… 1920). Mais par le coût exorbitant des places et l’ambiance de festival mondain qui s’en dégage, jamais ils n’ont paru aussi éloignés du public ordinaire. Ah ! Il est beau, l’esprit olymfric !

EN BREF

PIERRE QUI ROULE A 80 ANS

Il tient le beat, Mick! ©Vente interdite

En 1965, le groupe rock The Who chantait qu’il espérait "mourir avant d’être vieux." Cette semaine, le chanteur des Rolling Stones Mick Jagger a fêté ses 80 ans, prêt à repartir en tournée ! Le rock’n’roll, c’est plus du tout l’esprit de rébellion, c’est juste une assurance-pension.

LA VRAIE EGALITE

L’égalité des sexes dans le sport ? Ben ce sera quand la Coupe du monde féminine de foot et le Tour de France des femmes passeront sur la Une plutôt que sur Tipik. Et avec Philippe Albert aux commentaires !

Y’A LE FEU !

Avec le réchauffement et ses conséquences tragiques, la traditionnelle série d’été "nos ministres en vacances" va devenir "nos ministres rapatriés de vacances.