Si on analyse le déroulé des audiences, on peut estimer que ce procès a tenu la route. Parties civiles, parquet, jury, défense, accusés et cour ont traversé cette épreuve dans un respect mutuel. Il n’y a pas eu d’écart de langage, de tension majeure: quand le débat est présent dans un procès, c’est déjà un premier signe de réconciliation. Et compte tenu de la violence et de la haine qui étaient au cœur de cette procédure, se parler et s’écouter, c’était déjà une grande victoire.

On reste cependant perplexe, voire désabusé, sur la durée. Le procès aurait dû débuter le 10 octobre mais a été longuement reporté en raison de la problématique du box des accusés. Le problème était connu ; le SPF Justice, son ministre de tutelle et le parquet se sont entêtés. Et comme ils ne souhaitaient pas tenir compte de leurs erreurs, ils ont adopté la même attitude pour les fouilles imposées aux détenus, générant ainsi retards et tensions.

Inévitablement, ce procès a peiné à trouver sa vitesse de croisière. Sans ces deux épisodes, tout porte à croire qu’il aurait été bouclé dans les temps, soit pour la fin juin.

Depuis ce mercredi, les culpabilités des protagonistes de ce dossier sont connues. Pour les peines, il faudra encore attendre un mois et demi puisque la présidente a suspendu l’audience pour permettre au jury de souffler un peu après 18 jours d’isolement en délibération. On allonge et on demande aux accusés de patienter pour savoir à quelle sauce ils vont être assaisonnés.

Le verdict sur les culpabilités a démontré que les 10 accusés n’étaient pas tous coupables. Le verdict sur les peines démontrera aussi qu’ils ne vont pas tous prendre perpétuité. Et donc, ces 7 semaines d’attente, ce n’est pas rien. Notamment pour Hervé Bayingana, qui ne devrait plus faire de vieux os en prison. Le procès se refermera donc prochainement avec des peines nuancées qui refléteront le mécanisme d’une justice humaine.