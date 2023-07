ÉDITO | Procès des attentats de Bruxelles: jury populaire, citoyens exemplaires

La défense des accusés a joué de ce positionnement connu du parquet fédéral et de l’accusation de ce procès . "On vous prend pour des buses", avait plaidé un avocat de la défense en s’adressant au jury. Selon la défense, le parquet jouait de la naïveté présumée des jurés pour faire passer des éléments à charge qui ne tenaient pas la route.

Tout au long du procès, le jury populaire a démontré qu’il n’était pas "des buses". D’un bout à l’autre, on a ressenti que chacun de ces jurés était pleinement concerné par la mission qu’il avait finalement acceptée. Car ils auraient pu se débiner, ils auraient pu produire un certificat médical bidon. Mais ils ne l’ont pas fait…

Les 18 derniers jours ont démontré que ce jury populaire était de qualité, consciencieux et concerné par le sort des dix accusés et par la justice qu’ils doivent rendre pour les victimes et pour la société.

Pendant 18 jours, les douze jurés effectifs et les quinze suppléants (sur 24 à la base) ont été coupés du monde, privés de tout contact avec leur famille, déconnectés de tous les médias. Tout au long de cette interminable délibération, aucun de ces 27 jurés n’a claqué la porte. Cette délibération est nuancée et témoigne de la rigueur dont a fait preuve le jury jusqu’au bout. Le fait d’avoir prononcé des acquittements illustre le sérieux de leur travail.

La présidente a décidé d’une pause qui va contraindre les condamnés à patienter quelques semaines afin de connaître définitivement le sort qui leur est réservé. Le procès part en vacances et reviendra le 4 septembre pour déterminer les peines des condamnés. Au terme des plaidoiries, le jury et les magistrats retourneront encore à l’isolement pour délibérer. Après cette dernière étape, ce jury pourra définitivement tourner la page du procès du 22 mars 2016. Et ne conserver que les bons aspects de cette expérience humaine hors normes. Chacun d’entre eux inspirera aussi le respect pour avoir incarné un citoyen exemplaire.