Les leçons du scrutin espagnol

Sa reconduction dépend à présent d’éventuels accords avec les formations indépendantistes et régionalistes qui font le sel de la politique espagnole : Basques, Catalans, Galiciens… tous vont évidemment tenter de tirer parti de leur position de faiseurs de roi. Sans parler d’un écueil de taille, nommé Carles Puigdemont. Le célèbre indépendantiste catalan se fiche comme d’une guigne que l’Espagne dispose ou non d’un gouvernement, et il va lui aussi tout faire pour obtenir gain de cause : promesse de référendum en Catalogne et amnistie des "séditieux" poursuivis par la justice espagnole, dont lui-même. Après avoir été à l’origine d’une énorme crie politique lorsqu’il avait convoqué, en 2017,un référendum illégalement, Puigdemont, réfugié en Belgique, va évidemment tout faire pour pousser son avantage jusqu’au bout. L’avenir dira si Sanchez parviendra à transformer en succès gouvernemental sa résistance à l’épreuve des urnes.

En attendant, les grands perdants sont les conservateurs du Parti Populaire : vainqueurs en nombre d’élus du scrutin législatif de dimanche, ils échouent (pour l’instant) au jeu des alliances. Et n’ont pu qu’assister, impuissants, à la déroute de leurs alliés potentiels à l’extrême droite du spectre politique. VOX a ainsi perdu une vingtaine de sièges par rapport au dernier scrutin en 2019, réussissant l’exploit de mobiliser un électorat de gauche et centre-gauche horrifié par son programme ultra-conservateur.

Sans surprise, le PP n’en crie pas moins victoire et s’accroche tant bien que mal à un futur blocage parlementaire - lequel déboucherait sur de nouvelles élections. C’est une possibilité. Mais il n’est pas sûr que les anti-franquistes - pas forcément proches du PSOE - laissent passer l’opportunité d’écarter du pouvoir, pour quelque temps, leur principal adversaire idéologique.