Au bouclage de cette page, nous ne savions pas qui serait le vainqueur final, mais il semblait, après son chrono "stratosphérique" que le Danois Vingegaard avait pris un Tour d’avance. Oui, il semblait déjà au milieu du Tour 2024 alors que ses adversaires peinaient encore dans l’édition 2023. Sidéré, son équipier Wout van Aert a déclaré: "je suis le premier des coureurs… normaux". Vingegaard lui-même produisait tant de watts qu’il pensait son capteur bloqué. Vivement que la science nous explique s’il est "normal" qu’un ancien poissonnier mette à ce point le turbot !

Moi aussi, j’ai très bien connu chose...

Jane Birkin: après son décès, ce fut la foire aux micro-souvenirs.

Vous avez remarqué ? À chaque fois qu’une célébrité décède (Jane Birkin le week-end dernier), le premier réflexe des gens, sur les réseaux sociaux, est, sous le prétexte d’un éloge ému, de… parler d’eux-mêmes: "e l’avais croisée ", "j’ai pris l’ascenseur avec elle", "je suis allé lui acheter des cigarettes pendant un festival" Et de ressortir la photo "ensemble", arrachée comme un trophée à la vedette et qui veut dire "attention les amis, parfois je frôle le gratin, je tutoie la notoriété, je copine avec les icônes"… Sinon, moi aussi j’ai croisé Jane Birkin une ou deux fois "dans l’exercice de mon métier". Et je suis sûr que ça ne lui avait laissé aucun souvenir…

A quand des bulletins météo responsables ?

À quand un journal du dérèglement climatique ? C’est la presse flamande, via les quotidiens De Morgen et De Standaard, qui le réclame en urgence. Ils trouvent les bulletins météo actuels trop superficiels, se contentant d’annoncer les averses et les barbecues du week-end. Alors qu’un dôme de chaleur écrase l’Espagne et l’Italie (dans les Pouilles, les touristes sont consignés dans leur chambre). Dans le même temps, la ministre flamande Zuhal Démir saborde le combat en retardant la limitation des émissions de C02 à Gand ou Anvers et l’extrême droite espagnole (élections dimanche) nie le réchauffement. On n’est pas sorti de l’auberge… climatisée.

Plus belle… la suite

Silence, on retourne au Bar du Mistral.

On apprend donc que le mythique feuilleton français Plus belle la vie, arrêté en novembre 2022 après 18 saisons sur France 3 va reprendre chez le concurrent privé TF1. Nous avions visité le tournage autrefois de cette machine infernale (production d’un épisode par jour, tournage multi-caméras avec montage en direct…) qui était à la fois un cadeau et une prison pas forcément dorée pour ses acteurs et techniciens. Beaucoup se disent pourtant prêts à y retourner. De "Plus belle Barbie" au cinoche à "Plus belle la vie" en télé… on ne peut plus belle semaine !

Encore une belle défaite nationale

Nous sommes en juillet 2023. Les élections législatives, ce sera en mai 2024. Ensuite, il faudra sans doute des mois avant qu’un nouveau gouvernement se mette en place. On en était pourtant déjà au "dernier grand chantier" de la Vivaldi, cette grande réforme fiscale qui devait rendre au contribuable un peu plus d’argent de poche. Mais aucun accord n’a été possible et la réforme a été… remise à la prochaine législature. C’était bien la peine de faire bloc durant des semaines pour sauver la ministre des Affaires étrangères (et surtout "l’équipe De Croo") si c’était pour échouer de façon pathétique à quelques heures du 21 juillet. Une belle défaite nationale !

EN BREF

LE PLAN DENGUE

Ah oui, on dit "tigre" parce qu’il est tigré (à quatre épingles)! ©Marco Uliana - stock.adobe.com

Je lis que le "moustique tigre" s’établit en Belgique et pourrait nous transmettre des maladies comme la dengue. Symptômes ? Forte fièvre, maux de tête, courbatures, nausées et éruptions cutanées. Mais… c’est le "Covid-tigre" qu’on devrait l’appeler.

DROGUES DOUR

Le Festival de Dour, ce fut plus de 200 000 festivaliers sur quatre jours. Après coup, La police annonce fièrement avoir récupéré 400 pilules d’XTC, 40 grammes de cocaïne et 200 de cannabis. Plutôt minable ce butin, non ? Les chiens renifleurs avaient la flemme…

ILS SONT GRAVES

Conseil tourisme: si vous avez l’idée idiote de graver votre nom sur le Colisée mais ne voulez pas être identifié par la police romaine… gravez le nom de quelqu’un d’autre !