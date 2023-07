Extrême droite: l'Espagne au bord du basculement

L’Espagne, qui vote ce dimanche, pourrait ne pas faire exception. Ce dimanche, les législatives anticipées risquent bien accoucher d’un gouvernement issu d’une alliance droite et extrême droite. Passons sur les accointances ou divergences idéologiques des formations en présence ; en s’alliant avec VOX, la Parti Populaire (PP) espagnol, qui jouissait auparavant, comme les socialistes, du bipartisme en vigueur, a agi (à première vue) par pur pragmatisme. Puisqu’il n’y a plus personne avec qui s’allier au centre de l’échiquier politique, il ne reste, pour conquérir le pouvoir, qu’une seule option : celle de passer des accords, au niveau local comme national, avec le parti extrémiste VOX. Un coup d’œil au programme de cette formation montre qu’il n’a rien à envier aux néofascistes de Fratelli d’Italia en Italie. Lesquels ont pu compter sur le soutien de la droite traditionnelle (Forza Italia) pour prendre le pouvoir. En France, l’implosion du grand parti de droite (LR) à la dernière présidentielle pousse irrésistiblement certains cadres de cette formation à épouser les idées du Rassemblement National. Jusqu’à un mariage final (et contraint) en vue d’ouvrir la voie à Marine Le Pen ? On en semble loin. Mais la tentation est là et cela se reflète jusque dans les travées du parlement européen, où droite "populaire" et extrême droite font de plus en plus alliance pour bloquer un centre droit et une gauche "raisonnable" dont le périmètre d’influence se réduit chaque jour un peu plus.

Toutefois, tout n’est pas perdu pour les droites européennes "traditionnelles". Lors du récent vote sur la loi de restauration de la nature, le sursaut de certains députés appartenant à la grande famille de la droite dite "populaire" (PPE) l’a prouvé. Mais il va falloir bien du courage pour se couper des idées ultra-conservatrices des droites extrêmes européennes en plein boom. Comment faire ? Femmes et hommes de droite, voici le remède pour vous sauver d’une mort politique certaine : ne reprenez pas les idées de l’extrême droite. Dénoncez-les. Combattez-les. Battez-les.