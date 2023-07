La Tunisie, terre d’accueil

Mais une autre question se pose: la Tunisie, pays actuellement en paix et doté d’institutions démocratiques (du moins selon l’Europe) a-t-elle encore pour vocation d’être une terre d’accueil pour les populations subsahariennes, ou est-elle plutôt une terre d’accueil… des politiques européennes ?

En effet, nos institutions ne ménagent pas leurs efforts pour faire de ce pays un réceptacle de tous les migrants des pays avoisinants, mais aussi de ceux renvoyés d’Europe en général, et d’Italie en particulier. Jusqu’à imaginer y installer le plus grand "hotspot" d’Afrique, soit des camps financés en grande partie par l’Europe, une proposition refusée jusqu’à présent par la Tunisie.

On peut être d’accord (ou non) sur cette manière de pratiquer et de renvoyer le problème de la migration hors de notre Vieux Continent, encore faut-il que cela se fasse de manière concertée. Et que ce soit débattu au niveau du pouvoir législatif, en ne laissant pas cela uniquement entre les mains du pouvoir exécutif. D’autant plus lorsqu’une figure nationaliste et de l’extrême droite italienne comme Giorgia Meloni en fait partie. Et que les forces de l’ordre tunisiennes sont pointées du doigt depuis plusieurs jours pour leur violence, voire leur sauvagerie envers les migrants (forcément illégaux) qui affluent à leurs frontières. Fermer les yeux à ce niveau rappelle les heures les plus sombres de notre Histoire.