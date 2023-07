La Russie met fin à l'accord céréalier: quand la guerre devient affaire d'estomac

Hasard ou non, cette décision tombe au lendemain d’une nouvelle attaque du pont de Crimée, qui relie la péninsule au territoire russe ; un pont que les Ukrainiens ont promis à la destruction totale tant il symbolise l’obsession colonialiste de la Russie, qui a annexé ce territoire en 2014.

Même si ces deux événements ne sont pas forcément liés, tout cela témoigne d’une nervosité réciproque à un moment où les combats font rage à l’est et au sud de l’Ukraine.

Sous pression maximale alors que sa contre-offensive ne lui permet pour l’heure que d’engranger des gains marginaux au sud, l’Ukraine a déjà prouvé qu’elle parvenait régulièrement à conduire des opérations de sabotage spectaculaires (comme cela semble être le cas ici) pour affaiblir l’ennemi. Quelle est l’étape suivante ? Pour rappel, le pays dispose ou va disposer sous peu de missiles longue portée...

Côté russe, passé le coup de chaud de la rebellion de Wagner et de son patron Evgueni Prigojine, l’heure est à la réorganisation de l’écosystème militaire, quitte à en passer par des purges massives. Cette nouvelle attaque du pont de Crimée est loin d’être un détail pour les autorités, qui ont dû communiquer en urgence aux vacanciers russes de Crimée un itinéraire de secours à travers les villes occupées du sud de l’Ukraine afin de rejoindre leur mère patrie. Un désagrément qui paraît bien peu au regard de ce que risquent des populations exposées à la flambée des prix (blé, maïs, etc.), si ce blocus russe qui ne dit pas son nom se poursuit trop longtemps. Seul espoir: que Poutine, pour ménager ces alliés peu désireux d’être associés à des famines, finisse par changer d’avis. Ou qu’on lui donne ce qu’il réclame : des facilités économiques (levées de restrictions d’exportation, etc.). Au fond, la guerre est toujours, littéralement, une affaire d’estomac.