Jane Birkin, plus qu’une muse

Même si, peu de temps après la naissance de leur fille Charlotte, elle a échappé aux éclats du "grand Serge" en refaisant sa vie pendant 13 ans avec le cinéaste Jacques Doillon (et la naissance de leur fille Lou), elle y est restée très attachée musicalement, montant seule sur scène pour la première fois en 1987 (à 41 ans). Elle continuait ces dernières années à partir en tournée en chantant encore et toujours les œuvres écrites principalement par Gainsbourg, mais aussi Alain Souchon ou Etienne Daho. Et ce tout en s’engageant tant au niveau humanitaire qu’écologique.

En fait, l’Anglaise préférée des Français -et des Belges-, fille d’un grand résistant et de l’actrice anglaise réputée Judy Campbell, a certes incarné la libération sexuelle féminine. Mais elle a aussi eu une vie marquée par de nombreuses épreuves, avec notamment la disparition de sa fille Kate (née d’un premier mariage avec le compositeur anglais John Barry) tandis qu’elle a dû lutter pendant plus d’une décennie contre la leucémie.

Qu’on l’aime ou pas, son sourire, sa candeur et ses fautes de langage avec son doux accent anglais sont cependant restés gravés à jamais dans la mémoire collective francophone. Ce qui, en soi, est déjà révélateur d’un réel talent.