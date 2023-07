Le veto US et la ligne rouge

L’OTAN, qui a repris vigueur depuis le début de la guerre en Ukraine, s’est agrandie un peu plus, à l’issue du sommet qui s’est déroulé cette semaine à Vilnius, en Lituanie. Outre le renforcement acté des budgets "Défense" à un minimum de 2% du PIB des États membres, l’Alliance de l’Atlantique nord est en effet passée de 30 à 31 membres, avec l’adhésion désormais complètement effective de la Finlande. Et sans doute bientôt à 32, celle de la Suède étant en bonne voie, suite au changement d’attitude du président turc Erdogan qui ne met plus son veto, pour des raisons plus que probablement mercantiles et douanières par rapport aux pays occidentaux.