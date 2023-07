14 juillet en France: Allons enfants sous surveillance

Ces derniers jours, M. Macron a usé d’un langage de fermeté et de détermination pour prévenir tout débordement, bien suivi par ses ministres de l’Intérieur et de la Justice. Le premier a annoncé un dispositif sécuritaire exceptionnel, le second a réitéré ses instructions auprès des parquets, qu’il avait déjà formalisé dans une circulaire visant à faciliter les comparutions immédiates des personnes interpellées. "J’ai demandé une réponse rapide, systématique et ferme aux magistrats, je sais naturellement pouvoir compter sur eux", a déclaré Éric Dupond-Moretti ce jeudi, peu sensible, visiblement, au fait que certaines personnes disposant de casiers judiciaires vierges aient pu écoper de peines de prison ferme pour des délits mineurs (certes, commis pendant les émeutes). Mais comment rendre justice parmi les milliers d’interpellations et des passages éclair (parfois quelques minutes seulement) devant un juge ? L’ancien avocat s’en serait certainement ému ; le ministre lui n’en a cure. On estime que près de 80 % des interpellés passés en comparution immédiate lors des émeutes se trouvent actuellement en détention.

Reste à espérer que tout cela suffira à calmer - au moins pour ce 14 juillet - cette jeunesse désœuvrée et en colère, à qui le président n’entend pas tendre la main tant qu’il y aura des heurts. Ce 14 juillet, il ne devrait d’ailleurs pas s’exprimer. On se souviendra qu’au lendemain de sa première élection en 2017, il avait rendu un hommage appuyé à ce qui est écrit sur tous les frontons des mairies françaises : "Liberté, Égalité, Fraternité". Ce temps semble révolu.