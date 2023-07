Restauration de la nature: à droite, enfin des voix raisonnables

Même si le texte va être sérieusement amendé, c’est un "ouf" de soulagement qui a retenti dans les travées strasbourgeoises du Parlement européen ce mercredi. De la part des Verts(Greens/EFA) et de leurs alliés socialistes (S&D et de gauche (LEFT)), mais aussi de certains libéraux (Renew) attachés à ce texte. Tel le Français Pascal Canfin, président de la Commission Environnement, et qui n’a rien lâché malgré le travail de sape du PPE (droite, conservateur), qui aura tout tenté pour torpiller le texte avant même que celui-ci ne parvienne en séance plénière.

Canfin a eu fort à faire pour rallier à sa cause ceux qui, dans son propre camp (libéral), boivent les paroles du président Macron quand celui-ci parle de "pause environnementale". Son optimisme a payé, et qui sait, a peut-être aussi infusé dans les rangs du PPE, majoritairement opposé au texte. Son chef de file, l’allemand Manfred Weber, n’a toutefois rien pu faire pour rallier à sa cause les rares parlementaires, situés sur l’aile gauche du PPE, convaincus que l’avenir de l’Europe ne pouvait se faire sans une telle loi.

Le Belge Benoît Lutgen, dont le parti, les Engagés, fait justement parti de cette famille politique, a contesté, par son vote en faveur de cette loi, la ligne promue par M. Weber, avec l’assentiment de son président de parti Maxime Prévot. L’avenir dira si les gages qu’il demande afin de protéger les agriculteurs - dont bon nombre craignent d’être pénalisés par une telle législation - se verront traduits dans la loi. Seule certitude : la négociation s’annonce extrêmement ardue ces prochains mois entre les défenseurs d’une loi ambitieuse en matière environnementale et ceux qui entendent en limiter la portée, même s’ils ont voté pour. C’est ça, la démocratie, et c’est déjà beaucoup. C’est surtout ce qui est attendu de parlementaires responsables, qui savent percevoir un intérêt général par-delà leurs accointances électorales. Pourvu que ça dure.