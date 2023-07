Sur place les dégâts sont immenses. Les rivières et les fleuves ont tout emporté sur leur passage: maisons, voitures, ponts, souvenirs…

Deux ans plus tard, si de nombreux chantiers de rénovation arrivent à leurs termes, certaines personnes ne sont toujours pas rentrées chez elles. La Wallonie n’est pourtant pas restée les bras croisées mais les stigmates sont toujours présents: économiques mais aussi psychologiques.

Pourtant à quelques jours de ce deuxième anniversaire, une page se tourne dans les zones sinistrées. La Croix-Rouge de Belgique va mettre fin à la phase d’urgence et passer le relais aux maisons Croix-Rouge implantées au cœur des communes.

Et même si sur place, le travail n’est pas terminé, (N.D.L.R.: ce ne sont pas de nouveaux châssis ou une nouvelle cuisinière qui soignent les maux laissés par la catastrophe), l’organisation a voulu faire le point sur l’aide apportée. Des chiffres qui donnent le tournis mais qui montrent l’ampleur de la solidarité qui s’est développée autour des "sinistrés".(Lire en page 4)

Mais aujourd’hui, la question que l’on doit se poser, c’est comment empêcher que de telles calamités se reproduisent à nouveau ? Car la crise climatique et ses impacts ne se jouent plus à des milliers de kilomètres de nous. Ses effets sont devenus une réalité dans notre quotidien. Et la question n’est plus de savoir quand cela va se produire, ce qui est impossible ou presque, mais plutôt comment vivre avec? Et c’est dans cet objectif que des études comme celles du schéma Vesdre ou d’Edouard Hosten ont tout leur intérêt. (Lire en page 2-3). C’est en cumulant nos connaissances que nous atténuerons les effets de ces catastrophes. Mais pour cela, ces rapports ne doivent pas rester une succession de pages imprimées sur le coin d’un bureau. Il y a urgence avant les prochaines inondations.