"J’étais au Pukkelpop ce jour-là et je ne voudrais plus jamais vivre pareil moment", témoignait hier une personne sur les réseaux sociaux, validant par ailleurs la mesure prise par les organisateurs liégeois en concertation avec la police et les services de secours. Une décision par ailleurs très lourde sur un plan financier pour les organisateurs.

Contrairement à LaSemo ou Brosella, qui attirent nettement moins de monde, mais aussi un public plus local, la situation était bien différente à Liège, même si en fin de compte, il n’y a pas eu d’orage. Avec 26 000 campeurs installés sur quelques hectares et un total de près de 65 000 personnes sur un site en légère cuvette, une circulation moins évidente que dans d’autres grands festivals et un public très jeune, les risques d’incidents en cas de fortes intempéries étaient assurément trop importants. Incomprise par certains (toujours plus facile après coup…), saluée par d’autres, l’annulation de cette dernière journée des Ardentes relève du principe de précaution.

Il y a deux ans, quasi jour pour jour, 39 personnes sont décédées dans les inondations, principalement en région liégeoise. "Mieux prévenir les risques" et "mieux gérer les crises" figuraient parmi les grandes recommandations du Parlement wallon. Ce dimanche matin, à Liège, on a clairement privilégié la prudence.