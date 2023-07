Adhésion de la Suède à l'OTAN: à qui s'adresse vraiment Erdogan?

Après avoir demandé des gages à la Finlande, tout juste admise dans l’OTAN, et à la Suède, afin que les deux pays fassent la chasse aux réfugiés kurdes prétenduement (ou non) affiliés au PKK, voilà qu’Erdogan demande une sorte de geste de l’Union en sa faveur. Du chantage, serait-on tenté de penser, alors que la Suède a singulièrement œuvré ces derniers mois afin de se plier aux exigences du "sultan".

Il y a pourtant fort à parier que le président turc a, en réalité, déjà pris sa décision. En l’espèce, il ne peut s’opposer éternellement à l’entrée suédois dans l’OTAN, et son message ce lundi pourraiten fait être le signe d’un feu vert dès ce mardi ou mercredi. Pourquoi ? Parce qu’Erdogan n’ignore pas que la Turquie s’est éloignée, sous son égide, des standards européens en matière d’état de droit. Et d’ailleurs, il ne demande pas qu’on l’admette dans le club (le veut-il vraiment ?), mais qu’on lui accorde l’attention qu’il pense mériter.

Et puis, il sait aussi qu’un signe, même symbolique, de la part de l’UE, c’est l’assurance de briller auprès de la population. Laquelle souffre d’une économie atone et des conséquences du séisme qui a ravagé le pays au début de l’année. Il faut se rappeler qu’Erdogan, fraîchement réélu, a vu monter ces derniers mois une opposition unie et inédite contre lui. S’il a gagné grâce au rouleau compresseur médiatique déployé à son seul avantage, combien de temps durera sa popularité dans les circonstances actuelles ?

Du côté de l’Union, qui entend sans complexe raffermir les liens avec la Turquie dans les 18 prochains mois, l’effort semble pesant - vu le discours de l’Union sur l’importance accordée à l’état de droit - mais pas insurmontable. Si c’est le prix de la sécurité des Suédois, alors il faudra satisfaire le "sultan" d’une façon ou d’une autre, tout en faisant comprendre l’exact inverse aux populations des 27. Un fameux exercice de com’.