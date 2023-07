La carte très risquée de la surprise

Cependant, ce choix ne relève en rien du hasard. Tout d’abord, Françoise Bertieaux possède une maîtrise évidente des matières qui lui sont confiées, grâce à ses nombreuses années d’expérience au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Et si cette nomination, comme tant d’autres, répond inévitablement à des équilibres internes au parti libéral, elle doit être aussi comprise comme un choix stratégique propre à cette période délicate de fin de législature, où la campagne électorale occupe le devant de la scène.

Il est indéniable que depuis des décennies, les présidents de partis n’hésitent pas à sortir des surprises de leur chapeau, tant pour le meilleur que – malheureusement – pour le pire. Notre analyse (lire p. 2 à 6) révèle que les dynamiques entourant ces nominations sont souvent motivées par des choix personnels ou partisans, et ne permettent pas toujours de placer les profils les plus qualifiés aux postes clés.

Au risque de générer des frustrations, voire du dégoût, parmi les élus qui attendent depuis longtemps leur "grand soir" politique. Or, comme l’a un jour déclaré l’ex-Premier ministre et président du PSC, Paul Vanden Boyenants: "Quand tous les dégoûtés seront partis, il ne restera plus que les dégoûtants."

Bien que les surprises ministérielles fassent partie du charme de la politique, il est primordial de rappeler que ces choix importants doivent avant tout reposer sur des critères de compétence, d’expérience et d’intégrité.

Une condition sine qua non à garder à l’esprit si nous voulons, un jour, rétablir la confiance des citoyens envers le monde politique.