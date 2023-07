Acquitter n’a rien de scandaleux

Jeudi soir, les jurés de ce procès historique se sont retirés dans un lieu tenu secret pour mener à bien leur réflexion sur la culpabilité de chacun des dix accusés. Sont-ils coupables ou non des chefs d’inculpation d’assassinat et tentative d’assassinats dans un contexte terroriste ? Mais aussi de participation aux activités d’un groupe terroriste ? Seuls Abrini et Krayem - les deux accusés qui se sont défilés en dernière minute - plaident la culpabilité pour l’ensemble. D’autres plaident coupables pour d’autres chefs d’accusation comme le recel de malfaiteur ou le crime de guerre. L’objectif de la défense est bien d’éviter la culpabilité pour les assassinats et tentatives d’assassinats qui pourront mener leur client à la perpétuité.