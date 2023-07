Il y a urgence à réformer ce cadre législatif: la Belgique est classée derrière le Kazakhstan en matière de transparence administrative au niveau national ! On comprend pourquoi les discussions vont bon train en vue de rédiger les fondements de cette nouvelle législation, qui doit entrer en vigueur en avril 2024. Bien sûr, en attendant il y a la CADA, la commission d’accès aux documents administratifs, qui évalue le bien-fondé d’un éventuel refus de la part d’une administration. Cette commission n’est pas du tout un fantôme régulatoire, et il n’est pas rare qu’elle estime que les fameux refus opposés par des administrations fédérales ne sont pas fondés. Nos confrères de Het Laatste Nieuws, qui enquêtent – comme a pu le faire L’Avenir – sur la gestion de la crise Covid, et à qui la CADA a donné raison, en savent quelque chose. Pourtant, ces documents, qu’ils réclament de longue date auprès du ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit), ils n’en ont jamais vu la couleur… Lire en page 4. Pourquoi ? Parce qu’à l’heure actuelle, la CADA n’a qu’un rôle consultatif en ce qui concerne le fédéral. Si celle-ci vous donne raison contre la volonté d’une administration fédérale, vous voilà donc bon pour le Conseil d’État (et les frais qui vont avec). Le bout du tunnel pour nos confrères flamands ? Eh bien, non. Au final, le ministre a estimé qu’il n’était pas nécessaire d’aller jusque-là et a, en quelque sorte, "retiré" son refus. Pour transmettre les documents demandés ? Toujours non. Joli stratagème, retour à la case "CADA" pour Het Laatste Nieuws. Et demain, potentiellement, pour chacun d’entre nous. À moins que la législation n’évolue. Sauf si le fédéral dit "non". Il se murmure qu’un ministre en particulier, Frank Vandenbroucke pour ne pas le citer, n’est pas chaud du tout. Mais il n’a certainement rien à cacher.