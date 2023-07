Mickey et Ryanair

On se souviendra de l’été 2022 qui a été particulièrement agité. Le tumultueux patron de Ryanair, Michael O’Leary, balayait alors d’un revers de la main les menaces de grèves lancées par des syndicats qu’il qualifiait de "Mickey". Mais au lieu de se rendre compte que quelque chose avait changé, Michael O’Leary persistait et signait dans son modèle à bas coût sans faire la moindre concession.

Pourtant quelques mois plus tard, les Mickey ne lâchaient rien et après onze jours de grève lors des fêtes de fin d’année, un accord était trouvé pour le personnel de cabine.

Seul bémol, la compagnie low-cost continuait de faire la sourde oreille aux revendications des pilotes. Et c’est la décision de Ryanair de revoir le temps de repos qui a remis le feu aux poudres. (Lire page 4).

Un élément supplémentaire qui s’ajoute à la liste déjà longue des griefs retenus contre l’entreprise, au système ultralibéral, qui on le sait, n’hésite pas à flirter avec la légalité pour arriver à ses fins. (Cadences infernales, salaires moindres, conditions de travail médiocre...). Michael O’Leary assume très bien et ne voit pas trop où est le problème. N’hésitant pas à servir son show cynique devant les caméras en se gaussant des syndicats lorsqu’il annonce que Ryanair ne rouvrira pas sa base de Brussels Airport.

On l’a compris Michael ne veut pas être un homme de compromis mais mon petit doigt me dit qu’il va falloir en faire s’il ne veut pas faire vivre à nouveau des moments difficiles à ses clients. D’autant qu’il ne faudrait pas grand-chose pour que ce conflit se propage aux autres pays. Les temps changent et le modèle Ryanair a atteint ses limites. Derrière ces billets d’avion, scandaleusement bon marché, il y a des personnes et elles en ont marre d’être traitées comme une simple variable d’ajustement.