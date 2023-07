Alcool au volant : un minimum de discernement

Dans ce cadre, les sanctions prévues pour ces infractions au code de la route existent, et sont bel et bien appliquées, avec des montants d’amende s’élevant rapidement à plus de 500 € (au-delà de trois verres de bière ou de vin) jusqu’à 4 000 ou 5 000 € selon le pays européen concerné (voir notre dossier par ailleurs). Sans oublier aussi le retrait de permis immédiat pour huit ou quinze jours, voire plusieurs mois ou années en fonction de la gravité des faits commis. C’est à ce niveau qu’il faut agir et tendre vers la tolérance zéro, en retirant plus rapidement le permis, en obligeant davantage au placement d’un éthylotest antidémarrage à la moindre infraction pénale, et en punissant durablement et lourdement les personnes qui n’ont pas encore compris le fameux dicton "boire ou conduire…".