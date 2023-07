Le début d’une lente érosion?

En une décennie, la création d’entreprises n’a fait que grimper avant une première désillusion l’an dernier. Cette parenthèse favorable serait-elle en train de se refermer ? C’est ce que laissent penser plusieurs indicateurs. Le plus éloquent : celui du nombre de starters qui a chuté de plus de 3% entre 2021 et 2022. Un état des lieux qui inquiète l’Union des classes moyennes et son pendant flamand Unizo. D’autant que, selon les premiers chiffres de 2023, cette tendance semble perdurer. La faute au contexte incertain, qui invite à la sécurité plutôt qu’à l’audace ? Peut-être. L’UCM pointe aussi les contre-performances de certains grands secteurs, comme le commerce de détail, menacé d’extinction, mais aussi les transports et la construction.

Par ailleurs, on ne peut évidemment pas éluder les charges qui pèsent sur les indépendants, novices comme confirmés. Un exemple en début de parcours ? La difficulté d’obtenir certaines aides financières en Wallonie. Censées octroyer un peu d’oxygène aux futurs entrepreneurs, celles-ci nécessitent parfois une montagne de démarches administratives, et peuvent intervenir assez tardivement dans le cheminement de l’intéressé. Un revers qui peut vite s’avérer fatal pour les jeunes indépendants.

En cette période pré-électorale, il y a lieu d’espérer que cette problématique, et ses potentielles répercussions sur notre économie, retiendra toute l’attention des décideurs politiques.