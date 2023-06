Je me demandais l’autre jour si, à la mairie de Téhéran, ils suivaient les rebondissements du "Visagate" et ses psychodrames à répétition. Démissionnera ? Démissionnera pas ? Et donc, cette semaine, après l’autoflagellation publique d’Hadja Lahbib, PS et Écolo, dans une contorsion inédite, ont continué de la tancer tout en renonçant à lui faire quitter son poste, par peur de faire tomber la Vivaldi. Le maire de Téhéran se tourne alors vers son adjoint: T’y comprends quelque chose toi ?"–" Paraît que ça s’appelle “compromis à la belge”. Avec cette histoire, il y a de quoi en faire un film, non ? Genre Indiana Jones et les visas iraniens.

La tournoi loupé des futurs Diables mous...

Balikwisha...va pas fort! ©Photo News

Nos Diablotins ont été tristement éliminés d’un championnat d’Europe qui pouvait les mener… aux JO de Paris. Les pseudo-stars de l’équipe ont multiplié les ratés, et le final contre le Portugal a tourné au cauchemar. Faut dire, la rhétorique du coach Mathijssen suintait la défaite, genre "même si ça s’arrête, c’est bien pour le futur, ce que mes joueurs ont déjà réussi". On croyait réentendre Roberto Martinez au Qatar, défendant ses Diables mous envers et contre tout. Pour être fêté sur la Grand-Place de Bruxelles, c’est sûr, il faut un winning spirit d’une autre envergure.

Désormais, c’est "sois riche et tais-toi" !

Je lis que pour avoir protesté contre la dissolution du mouvement écolo "Les Soulèvements de la terre" (et dénigré la mollesse française dans la lutte contre le réchauffement), la comédienne Marion Cotillard s’est fait tacler à coups de photos de vacances sur un yacht hyperpolluant ou sur des abus de jet privé. La même semaine, c’est le footballeur Kylian Mbappé qui s’indigne du meurtre à Nanterre d’un ado de 17 ans par un policier, twitte "J’ai mal à ma France" et se fait reprendre de volée sur le thème des "droits de l’homme si bien respectés au Qatar", pays qui le gave d’argent via le PSG. Moralité: si t’es riche, tant mieux pour toi, mais… ferme-la !

Il y a 25 ans déjà...le Tour Festina

Les uniformes de police ont changé, mais les moeurs du peloton, c’est pas sûr... ©Photo News

Il y a 25 ans, démarrait le Tour Festina. D’un pays extérieur à la France (comme cette année, départ à Bilbao). Découverte par la douane volante d’une voiture pleine d’ampoules d’EPO, révélation d’un dopage sanguin sophistiqué et organisé dans la plupart des équipes. Virenque est chassé, Jalabert s’enfuit. Juste après, ce seront les années Armstrong, rayé du palmarès par la suite. Et aujourd’hui ? Les coureurs roulent encore plus vite, les surdoués se multiplient, le cyclisme, barricadé dans ses autocars, est encore plus opaque… Et Jalabert ? Il fait les commentaires…

Toi aussi deviens...un sorcier du quotidien

Restons branchés!

L’autre jour, j’avais laissé mes clignoteurs allumés et la batterie de ma voiture s’est déchargée. Évidemment, je n’avais pas de "câbles de démarrage" (à pinces) pour la recharger. C’est à chaque fois le même cirque: on se retrouve à faire du porte-à-porte, l’humanité se divisant soudain entre les êtres d’exception "qui ont les câbles magiques", ces sorciers du quotidien qu’on remerciera presque en s’agenouillant, et ceux (majoritaires) qui n’en ont pas. Vite lassé de chercher, j’ai pris mon vélo, suis allé… acheter des câbles, puis, mode d’emploi en main, on a réanimé la voiture. Et pour 26 € seulement, me voilà devenu à mon tour… "un sorcier du quotidien".

EN BREF

NOUVELLE ARENA

Je lis que le Palais 12 du Heysel va être rebaptisé "ING Arena"…Mais alors, dans Marie Arena, "Marie" c’est le prénom ou le sponsor ?

POUR LA PLANÈTE

Les basketteuses championnes...devant des tribunes quasi vides! ©BELGA

Aucun ministre belge (des Sports ou autre) n’a jugé utile d’aller en Slovénie soutenir nos géniales basketteuses, éblouissantes championnes d’Europe. Évidemment, ils peuvent toujours prétendre que c’était "pour modérer leur empreinte carbone"…

CAPITAINE COURTOIS

Le gardien des Diables, Thibaut Courtois, s’est donc marié. Revivons l’échange des consentements: "Je te prends pour capitaine et te jure fidélité pour le reste de ma vie…"

ÇA VA ÊTRE SA FÊTE

Le greffier du Parlement wallon convoqué… le 14 juillet. On prévoit un feu d’artifice !