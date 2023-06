Des émeutes et des gosses

Jusqu’ici, la justice a peu sévi. Quant à la police des polices (IGPN), qui se trouve sous la tutelle du ministère de l’Intérieur, c’est peu dire qu’elle n’est pas reconnue pour son excès de zèle en la matière.

Si rien n’est fait, il y aura d’autres Nahel. Pas des anges, non. Juste des gosses. Ils auront 17 ans, un peu plus, un peu moins. Et ils ne veulent pas être assassinés par ceux qui devraient les protéger, voilà tout.

Le président français, qui se veut fin lettré, l’a-t-il oublié ? "On n’est pas sérieux quand on a 17 ans", comme l’a écrit jadis l’un des plus grands poètes du pays. N’a-t-il pas compris, Macron, que les gosses qui mettent le feu, cassent, dévalisent, pillent, sont - justement - devenus "sérieux" à cause des abus policiers à répétition ? Qu’il y a derrière cette révolte une véritable revendication, contrairement à ce que M. Macron tente de faire croire ? C’est trop facile de dire, comme il le fait, que la faute incombe aux parents ; aux réseaux sociaux ; aux jeux vidéo. Et puis quoi encore ? Au bon Dieu ? Ces violences, ces pillages, c’est en grande partie de la faute de l’État et de sa police. Et parce que ce sont des gosses et parce qu’ils sont devenus "sérieux", les voilà dangereux. Le gouvernement l’a bien compris, comme certains syndicats de police, qui parlent d’ores et déjà de "guerre" contre une "minorité violente". De quelle minorité parlent-ils ? Celle qui se fait dix fois plus contrôlée au faciès que le reste de la population française ?

Allons, allons. Chacun sait que ces jeunes révoltés ne sont pas des anges. Alors, qu’est-ce qu’il faudrait leur dire pour ramener la "quiétude", comme l’appelle de ses vœux le président Macron ? Eh bien, cela pourrait commencer par : "Ce qui est arrivé mardi ne doit plus jamais se reproduire, et moi, président de la république, je fais le serment que l’État mettra tous les moyens à sa disposition pour y arriver."